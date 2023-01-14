Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Инсайдер: Ломаченко и Хэйни выйдут на ринг 20 мая
Интересные подробности
instagram.com/lomachenkovasiliy
Известный боксерский инсайдер, журналист ESPN Сальвадор Родригес сообщил, что бой между украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) и абсолютным чемпионом Девином Хэйни (29-0; 15 КО) состоится 20 мая.
На своей странице в Твиттер Хейни написал пост "PPV".
Журналист на это ответил "Против Ломаченко 20 мая на Мэдисон Сквер Гарден… Звучит неплохо, но PPV?".
Contra Lomachenko el 20 de mayo en el MSG… no suena nada mal, pero PPV? https://t.co/NtsiwAV0ct— Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) January 14, 2023
Напомним, что ранее известный инсайдер
Популярное сейчас
- Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ
- В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
- Серия А. Наполи - Ювентус 5:1. Скудетто в 18-ом туре?
- Фрэнк Уоррен рассказал об организации боя Усик - Фьюри
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО