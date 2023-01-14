Инсайдер: Ломаченко и Хэйни выйдут на ринг 20 мая

Известный боксерский инсайдер, журналист ESPN Сальвадор Родригес сообщил, что бой между украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) и абсолютным чемпионом Девином Хэйни (29-0; 15 КО) состоится 20 мая.

На своей странице в Твиттер Хейни написал пост "PPV".

Журналист на это ответил "Против Ломаченко 20 мая на Мэдисон Сквер Гарден… Звучит неплохо, но PPV?".

Contra Lomachenko el 20 de mayo en el MSG… no suena nada mal, pero PPV? https://t.co/NtsiwAV0ct — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) January 14, 2023