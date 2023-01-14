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Инсайдер: Ломаченко и Хэйни выйдут на ринг 20 мая

Бокс
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Интересные подробности

Инсайдер: Ломаченко и Хэйни выйдут на ринг 20 мая

instagram.com/lomachenkovasiliy

UA-Футбол
Новина українською

Известный боксерский инсайдер, журналист ESPN Сальвадор Родригес сообщил, что бой между украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) и абсолютным чемпионом Девином Хэйни (29-0; 15 КО) состоится 20 мая.

На своей странице в Твиттер Хейни написал пост "PPV".

Журналист на это ответил "Против Ломаченко 20 мая на Мэдисон Сквер Гарден… Звучит неплохо, но PPV?".

Напомним, что ранее известный инсайдер заявил о дате боя Ломаченко – Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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