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Усик поставил шах и матч россиянам вопросом о религии
Они одноклеточные, вряд ли поймут
фото из соцсетей
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) во время прямого эфира на своей странице в Instagram обратился к россиянам по поводу их религии.
"У меня вопрос именно к "соседям". Вы считаете себя православной страной. Почему тогда у вас на красной площади лежит тот, по чьему приказу была убита вся семья царя - помазанника Божия.
Почему красный дед, убивший большое количество людей со своими революциями, лежит на красной площади?" – сказал Александр.
Напомним, что ранее Усик
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