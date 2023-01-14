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Усик поставил шах и матч россиянам вопросом о религии

Бокс
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Они одноклеточные, вряд ли поймут

Усик поставил шах и матч россиянам вопросом о религии

фото из соцсетей

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) во время прямого эфира на своей странице в Instagram обратился к россиянам по поводу их религии.

"У меня вопрос именно к "соседям". Вы считаете себя православной страной. Почему тогда у вас на красной площади лежит тот, по чьему приказу была убита вся семья царя - помазанника Божия.

Почему красный дед, убивший большое количество людей со своими революциями, лежит на красной площади?" – сказал Александр.

Напомним, что ранее Усик шутливо обратился к Фьюри.

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В статье: Александр Усик
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