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Усик: Если бы россияне не пришли на Донбасс и в Крым, этого всего бы не было
Святая истина
Паріматч
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о причинах войны россии против Украины.
"россия давала обещание о сохранении целостности Украины. Вы этого не выполнили.
Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей.
Если бы вы дерзко не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие" – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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