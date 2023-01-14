Усик: Если бы россияне не пришли на Донбасс и в Крым, этого всего бы не было

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о причинах войны россии против Украины.

"россия давала обещание о сохранении целостности Украины. Вы этого не выполнили.

Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей.

Если бы вы дерзко не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие" – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.