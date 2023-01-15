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Усик: Вместе мы сила, вместе мы победа
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Фото: The Japan Times
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) во время прямого эфира на своей странице в Instagram обратился к украинцам с призывом к единению.
"Дорогие друзья, хочу обратиться к каждому из вас. Поддерживайте друг друга. Поддерживайте до конца, чего бы вам это ни стоило.
Потому что вместе мы сила, вместе мы победа, и вместе мы придем туда, куда мы идем. Слава Богу за все и слава народу Украины" – сказал Александр.
Напомним, что ранее Усик
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