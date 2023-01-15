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Чисора: Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощности в ударах
Ну как сказать
independent.co.uk / РА
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал о силе ударов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxingnews 24:
"Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощности в ударах, однако бой должен быть интересен. Посмотрим, удастся ли Тайсону остановить Усика. Жду хорошего поединка.
Что касается меня, то я не завершаю карьеру, скоро будут новые бои" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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