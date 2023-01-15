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Чисора: Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощности в ударах

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Чисора: Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощности в ударах

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
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Британский супертяж Дерек Чисора рассказал о силе ударов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxingnews 24:

"Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощности в ударах, однако бой должен быть интересен. Посмотрим, удастся ли Тайсону остановить Усика. Жду хорошего поединка.

Что касается меня, то я не завершаю карьеру, скоро будут новые бои" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик призвал украинцев быть едиными.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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