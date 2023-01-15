Чисора: Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощности в ударах

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал о силе ударов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxingnews 24:

"Ни у Фьюри, ни у Усика нет мощности в ударах, однако бой должен быть интересен. Посмотрим, удастся ли Тайсону остановить Усика. Жду хорошего поединка.

Что касается меня, то я не завершаю карьеру, скоро будут новые бои" – сказал он.