Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: под завалами нашли тело украинского тренера по боксу

Вчера, 14 января, Россия вновь обстреляла Украину ракетами, нанеся масштабный удар по всей территории нашей страны.

Одна из вражеских ракет попала во многоэтажный дом в Днепре , в результате чего есть немыслимые разрушения и десятки погибших. Как сообщил Владимир Зеленский, уже известно о 25 погибших .

В результате вчерашней атаки погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский, тело которого нашли под завалами. Об этом сообщает Федерация бокса Украины на своей странице в Facebook.

"Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии", - пишут на странице ФБУ.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.