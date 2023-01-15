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Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: под завалами нашли тело украинского тренера по боксу
Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру загинув тренер з боксу Михайло Кореновський .
Фото: Федерація боксу України
Вчера, 14 января,
Одна из вражеских ракет
В результате вчерашней атаки погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский, тело которого нашли под завалами. Об этом сообщает Федерация бокса Украины на своей странице в Facebook.
"Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии", - пишут на странице ФБУ.
Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.
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