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Боб Арум назвал возможную дату боя Ломаченко - Хэйни

Бокс
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Он возможен уже в конце весны

Боб Арум назвал возможную дату боя Ломаченко - Хэйни

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью BoxingScene, рассказал, что бой между абсолютным чемпиона мира в легком дивизионе американцем Девином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) может состояться уже 20 мая.

По словам Арума, еще не определено место проведения. Одним из возможных вариантов является Ближний Восток.

Напомним, ранее Хэйни сообщил, что бой состоится не в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Источник:
XSport.ua

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