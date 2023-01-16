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Боб Арум назвал возможную дату боя Ломаченко - Хэйни
Он возможен уже в конце весны
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью BoxingScene, рассказал, что бой между абсолютным чемпиона мира в легком дивизионе американцем Девином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) может состояться уже 20 мая.
По словам Арума, еще не определено место проведения. Одним из возможных вариантов является Ближний Восток.
Напомним, ранее Хэйни сообщил, что бой состоится не в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.
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Источник:XSport.ua
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