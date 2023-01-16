Боб Арум назвал возможную дату боя Ломаченко - Хэйни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью BoxingScene, рассказал, что бой между абсолютным чемпиона мира в легком дивизионе американцем Девином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) может состояться уже 20 мая.

По словам Арума, еще не определено место проведения. Одним из возможных вариантов является Ближний Восток.

Напомним, ранее Хэйни сообщил, что бой состоится не в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.