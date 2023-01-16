Боб Арум: Если бой Усик - Фьюри состоится в Лондоне, то Тайсон должен получить гонорар больше

Американский промоутер Боб Арум рассказал о ходе переговоров между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, которые должны встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

"Мы дали саудовцам одну неделю на предложение по поединку. Если они его не сделают, то бой состоится на "Уэмбли". Усик хочет разделить гонорар с Фьюри "50 на 50". Это неправильно. Если бой состоится в Лондоне, то на него придут 95 тысяч британцев, и они заплатят деньги за просмотр. Так что Фьюри точно должен получить больше", — приводит слова Боба Арума BoxingScene.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом.