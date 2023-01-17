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Названа дата боя Пол - Фьюри
Боксеры встретятся уже в феврале
Фото: sport24.ru
Американский блогер Джейк Пол проведёт поединок по правилам бокса с британским боксёром Томми Фьюри, пишет инсайдер Ариэль Хельвани.
Ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок и оба раза бой срывался. Новой датой, по информации источника, станет 25 февраля.
Джейк Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и одержал победу единогласным решением судей.
Фьюри последний бой провёл в апреле прошлого года с Даниэлем Боченски и выиграл по очкам.
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