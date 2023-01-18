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Фьюри - Усику: Я иду за тобой, кролик
Британец снова бросил вызов украинцу
Скріншот з трансляції
Британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику, являющемуся обладателем чемпионских поясов в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
"Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я такой. Я — Цыганский король. И в истории был только один король", — написал Фьюри на своей странице в одной из социальных сетей.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в первой половине 2023 года в одной из восточных стран.
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