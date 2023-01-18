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Тренер Уайлдера: Не списывайте Усика со счетов в бою с Фьюри

Бокс
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Тренер отметил сильные стороны украинца

Тренер Уайлдера: Не списывайте Усика со счетов в бою с Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера, сделал прогноз на бой между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британецем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). По мнению самого специалиста, масса и антропометрия не гарантируют Фьюри победу.

"Здесь нет фаворита. Шансы 50/50. Да, Усик и вправду меньше. Но он может компенсировать это за счёт работы ног. То есть когда Фьюри будет пытаться связать Усика в клинче, тот сможет уходить от захватов на ногах. Не списывайте Усика со счетов. Этот парень всегда находит путь к победе. Но я согласен с тем, что Тайсон здорово пользуется преимуществом в габаритах. Бой даст ответы на все вопросы. Посмотрим..."

Также Малик Скотт поделился воспоминаниями от спаррингов с Усиком: "Чем он удивил? Да всем! Абсолютно всем! Это совершенный боец. А ещё и левша. С отменными балансом и координацией. Умеет контролировать дистанцию. Он просто великолепен", - заявил он.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Малик Скотт
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Источник:
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