Усик ответил на высказывания Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на слова непобеждённого британского боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри в свой адрес.

"Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я такой. Я — Цыганский король. И в истории был только один король", — писал ранее Фьюри.

"Кролик идёт за тобой, пузо!" — ответил Усик, прикрепив к сообщению своё фото.

The rabbit is coming for you.Belly!@Tyson_Fury pic.twitter.com/2fcymEaLIX