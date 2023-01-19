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Усик ответил на высказывания Фьюри

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Александр в очередной раз пошутил

Усик ответил на высказывания Фьюри

Скріншот з трансляції

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на слова непобеждённого британского боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри в свой адрес.

"Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я такой. Я — Цыганский король. И в истории был только один король", — писал ранее Фьюри.

"Кролик идёт за тобой, пузо!" — ответил Усик, прикрепив к сообщению своё фото.

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В статье: Александр Усик
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