Паркер: Я хотел бы подраться с Усиком

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) прокомментировал возможный бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Бой с Усиком будет сложным. У него хорошие углы, скорость, подвижность. Я хотел бы с ним подраться.

Я бы с удовольствием сражался с ним. Конечно, я ставлю на себя.

Я побью любого соперника, если буду в ударе, и у меня будет удачный вечер. Если все сложится как следует, я одержу победу над кем угодно", - сказал Паркер.