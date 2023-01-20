Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паркер: Я хотел бы подраться с Усиком
Боксер уже назвал и возможного победителя
Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) прокомментировал возможный бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Бой с Усиком будет сложным. У него хорошие углы, скорость, подвижность. Я хотел бы с ним подраться.
Я бы с удовольствием сражался с ним. Конечно, я ставлю на себя.
Я побью любого соперника, если буду в ударе, и у меня будет удачный вечер. Если все сложится как следует, я одержу победу над кем угодно", - сказал Паркер.
Популярное сейчас
- Известен список игроков Динамо, которые отправились на сбор в Турцию
- Стало известно, какую оценку получил Яремчук за матч чемпионата Бельгии
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- Названа дата боя Пол - Фьюри
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО