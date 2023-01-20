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Паркер: Я хотел бы подраться с Усиком

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Боксер уже назвал и возможного победителя

Паркер: Я хотел бы подраться с Усиком

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Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) прокомментировал возможный бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Бой с Усиком будет сложным. У него хорошие углы, скорость, подвижность. Я хотел бы с ним подраться.

Я бы с удовольствием сражался с ним. Конечно, я ставлю на себя.

Я побью любого соперника, если буду в ударе, и у меня будет удачный вечер. Если все сложится как следует, я одержу победу над кем угодно", - сказал Паркер.

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В статье: Джозеф Паркер
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Источник:
Tribuna

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