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Эдди Хирн: Гонорар в бою Усик - Фьюри должен быть распределен 50 на 50
Промоутер считает, что только так удастся организовать бой
Руководитель Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о распределении гонорара в поединке между обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13).
"Как будет делиться гонорар? Тайсон Фьюри привлекательнее Александра Усика. Я сейчас смотрю на все это так – у Тайсона один пояс, а у Усика три. Поэтому разделение должно быть 50 на 50, если вы действительно хотите, чтобы бой состоялся.
Вероятно, в голове у Тайсона все должно быть 70 на 30 или 60 на 40 в его пользу. Думаю, это может помешать организации боя. Я знаю Усика, поэтому сомневаюсь, что он примет меньше 50 на 50 из принципа", – сказал Хирн.
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