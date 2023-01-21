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Промоутер назвал приблизительную дату боя Усик – Фьюри

Бокс
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Промоутер назвал приблизительную дату боя Усик – Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен объявил приблизительную дату поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

- Обе стороны готовы к бою и хотят, чтобы он состоялся. Я не думаю, что мы далеки от того, чтобы объявить о бое. По сути всего несколько деталей, которые мы пытаемся согласовать. Новости о бое уже неизбежны.

- Бой состоится в первую неделю марта, как и планировалось?

- Нет. По всей видимости, у нас не хватит времени для этого.

- Так бой будет в апреле?

- Да, мы должны провести его как можно скорее по понятным причинам – сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о деталях распределения гонорара.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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