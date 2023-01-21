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Украинский чемпион мира завершил подготовку к поединку. Фото

Бокс
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Удачи в бою, Артем

Украинский чемпион мира завершил подготовку к поединку. Фото

Артём Далакян

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в самом легком весе Артем Далакян завершил приготовление к следующему поединку. Фото из лагеря для подготовки наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что следующий бой Артем проведет 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания. Его соперником станет представитель Коста-Рики Давид Хименес.

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В статье: Артем Далакян
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