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Украинский чемпион мира завершил подготовку к поединку. Фото
Удачи в бою, Артем
Артём Далакян
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в самом легком весе Артем Далакян завершил приготовление к следующему поединку. Фото из лагеря для подготовки наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что следующий бой Артем проведет 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания. Его соперником станет представитель Коста-Рики Давид Хименес.
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