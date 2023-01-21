Украинский чемпион мира завершил подготовку к поединку. Фото

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в самом легком весе Артем Далакян завершил приготовление к следующему поединку. Фото из лагеря для подготовки наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что следующий бой Артем проведет 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания. Его соперником станет представитель Коста-Рики Давид Хименес.