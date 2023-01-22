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Фьюри допускает, что контракт с Усиком не подпишут
Он так хочет драться, как я танцевать
Фото: The Guardian
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) допустил, что контракт на бой против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) может быть не подписан и уже нашел себе потенциального соперника. Его слова цитирует Seconds Out:
"Фрэнсис Нганну, я знаю, что ты не продлил контракт с UFC. Хочешь заработать много денег? Тогда встреться с "Цыганским королем".
Давай устроим большое-большое сражение в клетке, в перчатках 4 унции, под эгидой Queensbury Promotions и с таким крутым рефери, как "Железный" Майк Тайсон.
Если контракт на бой века с Усиком не будет подписан, мы устроим поединок против Нганну. Это может произойти в Лас-Вегасе, или на Уэмбли, кто знает. Думаю, мы узнаем об этом уже очень скоро" – сказал он.
Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо
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