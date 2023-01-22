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Фьюри допускает, что контракт с Усиком не подпишут

Бокс
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Он так хочет драться, как я танцевать

Фьюри допускает, что контракт с Усиком не подпишут

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) допустил, что контракт на бой против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) может быть не подписан и уже нашел себе потенциального соперника. Его слова цитирует Seconds Out:

"Фрэнсис Нганну, я знаю, что ты не продлил контракт с UFC. Хочешь заработать много денег? Тогда встреться с "Цыганским королем".

Давай устроим большое-большое сражение в клетке, в перчатках 4 унции, под эгидой Queensbury Promotions и с таким крутым рефери, как "Железный" Майк Тайсон.

Если контракт на бой века с Усиком не будет подписан, мы устроим поединок против Нганну. Это может произойти в Лас-Вегасе, или на Уэмбли, кто знает. Думаю, мы узнаем об этом уже очень скоро" – сказал он.

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо заявил о желании провести еще один выставочный поединок.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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