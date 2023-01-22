Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смит сенсационно нокаутировал Юбенка в главном поединке вечера в Манчестере. Видео
Апсет месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в среднем весе, британец Лиам Смит (33-3-1; 20 КО) сенсационно победил в главном поединке боксерского вечера в Манчестере (Великобритания).
В бою со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3; 23 КО) он нокаутировал оппонента, считавшегося безоговорочным фаворитом противостояния.
В начале встречи более активно работал именно Юбенк, у него неплохо проходил джеб. Смит хорошо держался на отходах, уклонялся от ударов оппонента, однако в общем картина боя все же показывала преимущество Криса.
Однако все сменил четвертый раунд, в начале которого Лиам подловил своего оппонента, зажал в углу и отправил на канвас. Рефери отсчитал нокдаун и дал продолжить бой (хотя тело Юбенка говорило об ошибочности этого решения). Смит бросился на добивание и добился своего – на этот раз рефери бой остановил.
LIAM SMITH KNOCKS OUT CHRIS EUBANK IN THE 4TH ROUND pic.twitter.com/O2laPCZ55D— Phil McCrackin (@fugmaNuts) January 21, 2023
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2023
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Оборона Бахмута является стратегической операцией для ВСУ, - ISW
- Тренер Уайлдера: Не списывайте Усика со счетов в бою с Фьюри
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО