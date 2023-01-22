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Смит сенсационно нокаутировал Юбенка в главном поединке вечера в Манчестере. Видео

Бокс
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Смит сенсационно нокаутировал Юбенка в главном поединке вечера в Манчестере. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира в среднем весе, британец Лиам Смит (33-3-1; 20 КО) сенсационно победил в главном поединке боксерского вечера в Манчестере (Великобритания).

В бою со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3; 23 КО) он нокаутировал оппонента, считавшегося безоговорочным фаворитом противостояния.

В начале встречи более активно работал именно Юбенк, у него неплохо проходил джеб. Смит хорошо держался на отходах, уклонялся от ударов оппонента, однако в общем картина боя все же показывала преимущество Криса.

Однако все сменил четвертый раунд, в начале которого Лиам подловил своего оппонента, зажал в углу и отправил на канвас. Рефери отсчитал нокдаун и дал продолжить бой (хотя тело Юбенка говорило об ошибочности этого решения). Смит бросился на добивание и добился своего – на этот раз рефери бой остановил.

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