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Бой Усик - Фьюри может состояться после Рамадана
Сейчас стороны ведут переговоры
Скріншот з трансляції
Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Боб Арум в интервью garethadavies.com рассказал о поединке его подопечного с Александром Усиком (20-0, 13 KO):
"Я думаю, что бойцы хотят сразиться друг с другом, вопрос в том, где и на каких условиях. Если сражение закончится в Саудовской Аравии, каждый боец заключит свое соглашение с саудовцами".
"Люди Усика сказали мне, что у них есть соглашение, которым они довольны, и если саудовцы действительно заинтересованы, они заключат с нами соглашение по Тайсону Фьюри, и мы отправляемся к гонкам. Бой будет происходить до или после Рамадана, но бойцам не нужно длинное окно для подготовки, если это будет после Рамадана, потому что они не мусульмане".
Напомним, что изначально 29 апреля рассматривался как вероятный месяц организации боя.
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