Рой Джонс: Усик сможет побить Фьюри, если внесёт коррективы

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о недостатках украинского супертяжеловеса Александра Усика в преддверии потенциального мегафайта с британцем Тайсоном Фьюри.

"Усик сможет побить Фьюри, если внесёт коррективы. У него есть шансы на победу, но потребуются изменения. Если он останется тем же Усиком, которого мы знаем, то я не смогу представить его наносящим Фьюри ущерб. Однако он способен осложнить задачу. Ему нужны взрывные удары и человек, который научит его этому", – приводит слова Джонса издание Vegas Insider.

Ранее Боб Арум, сопромоутер Усика, раскритиковал его за желание разделить призовой фонд боя с Фьюри.