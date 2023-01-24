Энтони Джошуа узнал имя своего следующего соперника

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) проведет бой с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 КО), пишет Boxingscene.

Поединок состоится на О2 арене в Лондоне 1 апреля.

В своем последнем бое Франклин проиграл решением судей Диллиану Вайту. Ожидается, что Джошуа и Уайт уже в этом году могут провести бой, если Энтони победит Франклина, а Уайт победит соперника, который будет назван позже.