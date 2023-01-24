Усик: Фьюри, я готов боксировать с тобой бесплатно, без гонорара

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

"Фьюри, ты говоришь о величии в боксе, но при этом хочешь много денег. Величие в боксе определяется не деньгами, а твоим путём из побед. Ты говоришь, что я тебя избегаю, хотя этого никогда не было — я пришёл за тобой сам, если честно. И я готов боксировать с тобой бесплатно, без гонорара", — написал Усик на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может пройти в первой половине 2023 года.