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Усик: Фьюри, я готов боксировать с тобой бесплатно, без гонорара

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Боксер заявил, что все дело в британце

Усик: Фьюри, я готов боксировать с тобой бесплатно, без гонорара

Фото: The Japan Times

Новина українською

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

"Фьюри, ты говоришь о величии в боксе, но при этом хочешь много денег. Величие в боксе определяется не деньгами, а твоим путём из побед. Ты говоришь, что я тебя избегаю, хотя этого никогда не было — я пришёл за тобой сам, если честно. И я готов боксировать с тобой бесплатно, без гонорара", — написал Усик на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может пройти в первой половине 2023 года.

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В статье: Александр Усик
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