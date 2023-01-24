Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайлдер: Шансы в бою Усик - Фьюри будут 50 на 50
Боксер назвал фаворита в бое
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский боксёр Деонтей Уайлдер поделился мнением о том, кто победит в потенциальном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
"Я не знаю, здесь шансы будут 50 на 50, а победит тот, кто будет больше жульничать. Вот это и будет главный фактор. Победит тот, кто выйдет в перчатках, которые не разрешены правилами, либо тот, кто подкупит судей", — приводит слова Уайлдера ESNews.
Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен пройти в первом полугодии 2023 года.
Популярное сейчас
- Отстранение россиян остается в силе. Осталось одно условие для автоматического выхода чемпиона УПЛ в группу ЛЧ
- Три клуба УПЛ были заинтересованы в подписании форварда Динамо - СМИ
- Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров
- Смит сенсационно нокаутировал Юбенка в главном поединке вечера в Манчестере. Видео
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО