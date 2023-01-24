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Уайлдер: Шансы в бою Усик - Фьюри будут 50 на 50

Бокс
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Боксер назвал фаворита в бое

Уайлдер: Шансы в бою Усик - Фьюри будут 50 на 50

Фото: fight.ru

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский боксёр Деонтей Уайлдер поделился мнением о том, кто победит в потенциальном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Я не знаю, здесь шансы будут 50 на 50, а победит тот, кто будет больше жульничать. Вот это и будет главный фактор. Победит тот, кто выйдет в перчатках, которые не разрешены правилами, либо тот, кто подкупит судей", — приводит слова Уайлдера ESNews.

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен пройти в первом полугодии 2023 года.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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