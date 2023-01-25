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Менеджер Уайлдера: Мы предложили Джошуа $50 млн за бой в Лас-Вегасе, но он отказался.
Функционер рассказал о деталях сделки
Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), рассказал, что британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) отказался отказался от боя с его подопечным.
"Я позвонил Деонтею, когда выяснилось, что они не собираются с нами драться. Он заплакал, так он расстроился. Бьюсь об заклад, что если Джошуа и заплакал, то от облегчения.
Джошуа сказал: "Я подерусь, если получу $ 50 млн за бой". Тогда мы предложили ему $ 50 млн за бой в Лас-Вегасе, но он отказался. Он не захотел связываться с нами, и вы понимаете, что это его право. Однако он не скажет публике о том, что не захотел встречаться с Деонтеем", – приводит слова Финкеля издание The Sun.
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