Менеджер Уайлдера: Мы предложили Джошуа $50 млн за бой в Лас-Вегасе, но он отказался.

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), рассказал, что британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) отказался отказался от боя с его подопечным.

"Я позвонил Деонтею, когда выяснилось, что они не собираются с нами драться. Он заплакал, так он расстроился. Бьюсь об заклад, что если Джошуа и заплакал, то от облегчения.

Джошуа сказал: "Я подерусь, если получу $ 50 млн за бой". Тогда мы предложили ему $ 50 млн за бой в Лас-Вегасе, но он отказался. Он не захотел связываться с нами, и вы понимаете, что это его право. Однако он не скажет публике о том, что не захотел встречаться с Деонтеем", – приводит слова Финкеля издание The Sun.