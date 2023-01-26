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ВИДЕО. Состоялась дуэль взглядов накануне боя Далакян - Хименес

Бокс
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Украинец первым отвел взгляд

ВИДЕО. Состоялась дуэль взглядов накануне боя Далакян - Хименес

Фото: Getty Images

Новина українською

Чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян провел битву взглядов в Лондоне с Давидом Хименесом.

Напомним, что бой состоится в субботу, 28 января, на OVO Arena Wembley.

Бой состоится в андеркарте поединка Артур Бетербиев – Энтони Ярд.

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В статье: Артем Далакян
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Источник:
Sport.ua

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