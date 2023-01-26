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ВИДЕО. Состоялась дуэль взглядов накануне боя Далакян - Хименес
Украинец первым отвел взгляд
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян провел битву взглядов в Лондоне с Давидом Хименесом.
Напомним, что бой состоится в субботу, 28 января, на OVO Arena Wembley.
Бой состоится в андеркарте поединка Артур Бетербиев – Энтони Ярд.
????????????????-????????????: #DalakianJimenez ????????????????— iD Boxing (@idboxingnews) January 26, 2023
WBA flyweight champion Artem Dalakian stares down unbeaten challenger David Jimenez. #BeterbievYarde pic.twitter.com/AtkYp1QV28
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Источник:Sport.ua
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