ВИДЕО. Состоялась дуэль взглядов накануне боя Далакян - Хименес

Чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян провел битву взглядов в Лондоне с Давидом Хименесом.

Напомним, что бой состоится в субботу, 28 января, на OVO Arena Wembley.

Бой состоится в андеркарте поединка Артур Бетербиев – Энтони Ярд.