Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Фьюри: Усику нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном
Но не британцу ли нужно изменять подход к тренировкам
Фото: MMA Fighting
Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри дал совет Александру Усику накануне их боя.
"Глядя на фото Усика у бассейна... Ему нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном.
С таким же успехом мы могли бы надеть боксерские перчатки на Пэрис и позволить ей драться с ним, они примерно одинакового размера. У Пэрис даже, если честно, больше плечи.
Он выглядел ужасно, будто ничего не ел три недели. Таким телом он окажет себе медвежью услугу.
Когда они заканчивают свои так называемые тренировки — их тело исчезает, и кажется, словно голову пересадили на другое тело. Через несколько месяцев он превратится из кролика в кролика-переростка.
Тайсон непобедим. Он побил одного украинского бездомного, побьет и другого", — сказал Фьюри-старший.
Популярное сейчас
- В результате ракетного удара России в четверг погибли 11 человек - ГСЧС Украины
- Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы
- Шахтер подпишет форварда молодежной сборной Венесуэлы - СМИ
- Энтони Джошуа узнал имя своего следующего соперника
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО