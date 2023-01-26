Отец Фьюри: Усику нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри дал совет Александру Усику накануне их боя.

"Глядя на фото Усика у бассейна... Ему нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном.

С таким же успехом мы могли бы надеть боксерские перчатки на Пэрис и позволить ей драться с ним, они примерно одинакового размера. У Пэрис даже, если честно, больше плечи.

Он выглядел ужасно, будто ничего не ел три недели. Таким телом он окажет себе медвежью услугу.

Когда они заканчивают свои так называемые тренировки — их тело исчезает, и кажется, словно голову пересадили на другое тело. Через несколько месяцев он превратится из кролика в кролика-переростка.

Тайсон непобедим. Он побил одного украинского бездомного, побьет и другого", — сказал Фьюри-старший.