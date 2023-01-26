  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец Фьюри: Усику нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Фьюри: Усику нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном

Бокс
(1 голосов)

Но не британцу ли нужно изменять подход к тренировкам

Отец Фьюри: Усику нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном

Фото: MMA Fighting

Новина українською

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри дал совет Александру Усику накануне их боя.

"Глядя на фото Усика у бассейна... Ему нужно изменить свой подход к физической подготовке, чтобы выйти на ринг с Тайсоном.

С таким же успехом мы могли бы надеть боксерские перчатки на Пэрис и позволить ей драться с ним, они примерно одинакового размера. У Пэрис даже, если честно, больше плечи.

Он выглядел ужасно, будто ничего не ел три недели. Таким телом он окажет себе медвежью услугу.

Когда они заканчивают свои так называемые тренировки — их тело исчезает, и кажется, словно голову пересадили на другое тело. Через несколько месяцев он превратится из кролика в кролика-переростка.

Тайсон непобедим. Он побил одного украинского бездомного, побьет и другого", — сказал Фьюри-старший.

По теме
yellow-arrow
Финляндия будет бойкотировать женский чемпионат мира по боксу
yellow-arrow
Хэй: Джошуа не завершит карьеру, даже если проиграет Франклину 
yellow-arrow
Уайлдер: Руису придется употреблять стероиды, чтобы одолеть меня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде