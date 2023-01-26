Финляндия будет бойкотировать женский чемпионат мира по боксу

Финская федерация бокса решила не отправлять команду на чемпионат мира среди женщин, в Индии. Об этом пишет Ilta-Sanomat, ссылаясь на заявление исполнительного директора федерации бокса Финляндии Марко Лайне.

Причиной этого стало вероятное участие в чемпионате мира национальных команд России и Беларуси. Отмечается, что на такое решение Финская федерация бокса пошла не сразу, сначала некоторое время обсуждая его уместность.

Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в столице Индии, Нью-Дели, с 15 по 31 марта.