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Финляндия будет бойкотировать женский чемпионат мира по боксу
Финны не будут выступать вместе с россиянами и белорусами
Финская федерация бокса решила не отправлять команду на чемпионат мира среди женщин, в Индии. Об этом пишет Ilta-Sanomat, ссылаясь на заявление исполнительного директора федерации бокса Финляндии Марко Лайне.
Причиной этого стало вероятное участие в чемпионате мира национальных команд России и Беларуси. Отмечается, что на такое решение Финская федерация бокса пошла не сразу, сначала некоторое время обсуждая его уместность.
Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в столице Индии, Нью-Дели, с 15 по 31 марта.
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