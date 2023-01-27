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Красюк высказался о бое Усик - Фьюри

Бокс
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Пока неизвестно, где состоится бой

Красюк высказался о бое Усик - Фьюри

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о бое своего подопечного с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Есть две опции. Первая опция – Саудовская Аравия, вторая – Великобритания. Если речь идет о Саудовской Аравии, то там никаких дискуссий по поводу денег нет. Каждый получает равные суммы, которые всех удовлетворяют.

Если у Саудовской Аравии нет возможности, например, или при каких-то обстоятельствах, которые нас не устраивают, не организует этот поединок, а такие обстоятельства могут случиться, то у нас есть план "Б" - это Лондон. Например, "Уэмбли", где этот поединок так же залетает как исторический.

Впервые в истории сверхтяжелого веса сражение с четырьмя поясами. И тут у Тайсона Фьюри обнаружились некоторые разногласия во взглядах. Считая себя огромной звездой на территории Великобритании, он хотел монетизировать это преимущество по сравнению с Усиком. Но это не больше, чем желание. Он такой, мы знаем, одиозный парень.

Он будет пытаться выскребать, откусить столько, сколько сможет. Но есть позиция команды Усика. Александр выставляет 4 пояса, пусть 3 основных, бой за абсолют, историческое событие. Мы что, будем торговаться за несколько миллионов долларов? Это несолидно.

Вообще Усик недавно выступил и сказал: "Слушай, животик, я с тобой без денег подерусь". Он может и без денег побиться, но его гонорар будет точно", - сказал Красюк.

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В статье: Александр Красюк
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Источник:
Tribuna

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