Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Богачук одержал 22-ю досрочную победу на ринге
Великолепный бой
boxingscene.com
Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (22-1; 22 КО) победил в поединке на вечере бокса в Монтебелло (США).
Наш спортсмен досрочно одолел представителя Ямайки Натаниэля Галлимора (22-7-1; 17 КО). Поединок по регламенту должен длиться 10 раундов, но в шестой трехминутке украинец стал просто забивать своего соперника, а тот закрылся в блок и не отвечал, рефери прекратил избиение.
Это первая защита титула WBC Continental Americas для Богачука (он завоевал пояс в ноябре 2022 года, нокаутировав Аарона Коули).
Serhii Bohachuk gets the stoppage in the final second!— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 28, 2023
#HFNBoxing LIVE NOW on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/amJrRXqFrT
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
- Анонсируют новые поставки? Министерство обороны Украины выставило твит с названием истребителя
- Не подошедший Заре защитник может оказаться в Черноморце
- Финляндия будет бойкотировать женский чемпионат мира по боксу
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО