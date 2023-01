Украинец Богачук одержал 22-ю досрочную победу на ринге

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (22-1; 22 КО) победил в поединке на вечере бокса в Монтебелло (США).

Наш спортсмен досрочно одолел представителя Ямайки Натаниэля Галлимора (22-7-1; 17 КО). Поединок по регламенту должен длиться 10 раундов, но в шестой трехминутке украинец стал просто забивать своего соперника, а тот закрылся в блок и не отвечал, рефери прекратил избиение.

Это первая защита титула WBC Continental Americas для Богачука (он завоевал пояс в ноябре 2022 года, нокаутировав Аарона Коули).

Serhii Bohachuk gets the stoppage in the final second!



#HFNBoxing LIVE NOW on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/amJrRXqFrT