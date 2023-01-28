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Украинец Богачук одержал 22-ю досрочную победу на ринге

Бокс
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Великолепный бой

Украинец Богачук одержал 22-ю досрочную победу на ринге

boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (22-1; 22 КО) победил в поединке на вечере бокса в Монтебелло (США).

Наш спортсмен досрочно одолел представителя Ямайки Натаниэля Галлимора (22-7-1; 17 КО). Поединок по регламенту должен длиться 10 раундов, но в шестой трехминутке украинец стал просто забивать своего соперника, а тот закрылся в блок и не отвечал, рефери прекратил избиение.

Это первая защита титула WBC Continental Americas для Богачука (он завоевал пояс в ноябре 2022 года, нокаутировав Аарона Коули).

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В статье: Сергей Богачук
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