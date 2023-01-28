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Далакян: Считаю, что боксеры из России не должны участвовать в боях

Бокс
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Украинский боксер поделился своими мыслями перед предстоящим поединком

Далакян: Считаю, что боксеры из России не должны участвовать в боях

Артём Далакян

Новина українською

Сегодня украинский боксер Артем Далакян попытается защитить свой титул в поединке против Давида Хименеса. Бой пройдет в андеркарде битвы Артур Бетербиев – Энтони Ярд.

В преддверии боя Далакян дал комментарий, в котором согласился, что боксеры из России не должны выходить в ринг, но Бетербиев сейчас значится канадцем.

"Я считаю, что боксеры из России не должны участвовать в боях. Но когда я подписывал контракт на свой поединок, то не знал, что он пройдет в андеркарде боя Бетербиева. Думал даже сменить дату боя.

Они все говорят, что Бетербиев – канадец сейчас. Я сконцентрирован на своем поединке, но жду победы Ярда", – сказал Далакян.

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В статье: Бокс Артем Далакян Артур Бетербиев
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Источник:
Boxing Scene

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