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Далакян: Считаю, что боксеры из России не должны участвовать в боях
Украинский боксер поделился своими мыслями перед предстоящим поединком
Артём Далакян
Сегодня украинский боксер Артем Далакян попытается защитить свой титул в поединке против Давида Хименеса. Бой пройдет в андеркарде битвы Артур Бетербиев – Энтони Ярд.
В преддверии боя Далакян дал комментарий, в котором согласился, что боксеры из России не должны выходить в ринг, но Бетербиев сейчас значится канадцем.
"Я считаю, что боксеры из России не должны участвовать в боях. Но когда я подписывал контракт на свой поединок, то не знал, что он пройдет в андеркарде боя Бетербиева. Думал даже сменить дату боя.
Они все говорят, что Бетербиев – канадец сейчас. Я сконцентрирован на своем поединке, но жду победы Ярда", – сказал Далакян.
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