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Далакян защитил титут чемпиона WBA
Украинец контролировал поединок
скриншот - MEGOGO
Сегодня, 28 января, в Лондоне Артем Далакян (21–0, 15 КО) провел очередную, 6-ю по счету, защиту титула чемпиона мира WBA в самом легком весе.
Его соперником был костариканец Давид Хименес (12–0, 9 КО). Поединок прошел в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли". Это было первое сражение Артема в Великобритании.
Далакян работал первым номером и пробивал большое количество ударов. Хименез иногда активизировался и входил в обмен ударами. Украинец контролировал ход боя и активнее провел чемпионские раунды.
Далакян победил единогласным решением судей (115–113, 115–113, 116–112). Это шестая успешная защита Артема, и он снова везет пояс WBA в Украину.
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