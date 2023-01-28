Далакян защитил титут чемпиона WBA

Сегодня, 28 января, в Лондоне Артем Далакян (21–0, 15 КО) провел очередную, 6-ю по счету, защиту титула чемпиона мира WBA в самом легком весе.

Его соперником был костариканец Давид Хименес (12–0, 9 КО). Поединок прошел в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли". Это было первое сражение Артема в Великобритании.

Далакян работал первым номером и пробивал большое количество ударов. Хименез иногда активизировался и входил в обмен ударами. Украинец контролировал ход боя и активнее провел чемпионские раунды.

Далакян победил единогласным решением судей (115–113, 115–113, 116–112). Это шестая успешная защита Артема, и он снова везет пояс WBA в Украину.