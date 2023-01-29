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Артем Далакян: Этот бой посвящается Украине

Бокс
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Ну бой так себе, если честно

Артем Далакян: Этот бой посвящается Украине

Артём Далакян

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в самом легком весе по версии WBA Артем Далакян (22-0; 15 КО) прокомментировал удачную защиту титула в поединке против костариканца Давида Хименеса (12-1; 9 КО). Его слова цитирует tribuna.com:

– Я очень рад, что, как я и обещал, этот пояс поедет обратно в Украину домой. Рад, что отбоксировал и показал хороший бокс для болельщиков, которые находятся в Украине в это тяжелое время. Это сражение посвящается Украине. Эта победа – для украинцев.

– Как оцениваешь работу в ринге? Ты вполне доволен или думаешь, что что-то пошло не так ли?

– Лично мое мнение – нет. Процентов 60 я выполнил из того, что мог сделать. Может перебрал, сбор тяжелый был, ситуация в Украине, родные, близкие.

Многие факторы, может немного и не хватило этого, чтобы дополнить 100 процентов того, что я умею – сказал Артем.

Напомним, что ранее Далакян выступил против возвращения на ринг россиян.

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В статье: Артем Далакян
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