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Артем Далакян: Этот бой посвящается Украине
Ну бой так себе, если честно
Артём Далакян
Украинский боксер, чемпион мира в самом легком весе по версии WBA Артем Далакян (22-0; 15 КО) прокомментировал
– Я очень рад, что, как я и обещал, этот пояс поедет обратно в Украину домой. Рад, что отбоксировал и показал хороший бокс для болельщиков, которые находятся в Украине в это тяжелое время. Это сражение посвящается Украине. Эта победа – для украинцев.
– Как оцениваешь работу в ринге? Ты вполне доволен или думаешь, что что-то пошло не так ли?
– Лично мое мнение – нет. Процентов 60 я выполнил из того, что мог сделать. Может перебрал, сбор тяжелый был, ситуация в Украине, родные, близкие.
Многие факторы, может немного и не хватило этого, чтобы дополнить 100 процентов того, что я умею – сказал Артем.
Напомним, что ранее Далакян
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