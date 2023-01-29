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Фьюри обратился к Усику: Большое пузо ест кроликов

Бокс
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Иногда попадаются большие кролики

Фьюри обратился к Усику: Большое пузо ест кроликов

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) снова обратился к чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (20-0; 13 КО). Его слова цитирует talkSPORT Boxing:

"Я ничего не говорил. Я даже не сижу в социальных сетях. Он продолжает называть меня пузом. Я скажу так: пузо тебя догонит. Помните ту рекламу, где поется "Belly's gonna get you"? Я пузо. Большое пузо ест кролики. Вот что я сделаю – съем кролика.

Слушайте, давайте поначалу устроим бой. Нет ничего хорошего в том, чтобы нести чушь, когда нет поединка. Когда мы о нем договоримся, согласуем, получим дату и место проведения боя, тогда можно будет продолжить. И мы увидим, сможет ли большое пузо избить кролика" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Артём Далакян успешно защитил чемпионский титул.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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