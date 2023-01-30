Тайсон Фьюри хочет получить за бой с Усиком как можно больше денег

Майк Коппинджер, инсайдер ESPN, заявил, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) хочет получить за бой с Александром Усиком (20-0, 13 KO) побольше денег, пишет boxingnews24.com:

Этот бой должен был состояться в Саудовской Аравии. Теперь он может быть произведен в Англии, что означает меньше денег для всех. Тайсон Фьюри хочет много денег, чтобы сразиться с Усиком, независимо от того, что он говорил в прошлом. Что дело не в деньгах, что он будет драться бесплатно, но это все-таки призовое сражение.

Они должны разобраться, и, похоже, он направляется на стадион Уэмбли в Лондоне в конце апреля, что является лучшим местом для боя. Вы можете получить от 90000 до 100000 зрителей там. Тайсон Фьюри – большая звезда, но они должны решить проблему денег.

Они добрались до стороны Усика, чтобы получить оттуда деньги, и это, конечно же, не получилось."