Красюк: Надеюсь, уже в следующем году Украина вернется к мирной жизни

Промоутер Александр Красюк рассказал о сотрудничестве украинских боксеров с иностранными компаниями.

"Надо работать с тем, к кому лежит душа. Если устраивает предложение от зарубежного промоутера, то надо его принимать.

Конечно, сейчас в Украине не те времена, когда можно легко взять и построить карьеру. Надеюсь, уже в следующем году Украина вернется к мирной жизни, но уже не такой, как было до войны - а более многообещающей и перспективной.

Если представляешь свою страну, выходишь под флагом, звучит гимн Украины, то не имеет значения, где выступаешь - хоть в Зимбабве, хоть в Москве", - сказал Красюк.