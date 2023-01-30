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Красюк: Надеюсь, уже в следующем году Украина вернется к мирной жизни

Бокс
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Промоутер поделился планами

Красюк: Надеюсь, уже в следующем году Украина вернется к мирной жизни

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Александр Красюк рассказал о сотрудничестве украинских боксеров с иностранными компаниями.

"Надо работать с тем, к кому лежит душа. Если устраивает предложение от зарубежного промоутера, то надо его принимать.

Конечно, сейчас в Украине не те времена, когда можно легко взять и построить карьеру. Надеюсь, уже в следующем году Украина вернется к мирной жизни, но уже не такой, как было до войны - а более многообещающей и перспективной.

Если представляешь свою страну, выходишь под флагом, звучит гимн Украины, то не имеет значения, где выступаешь - хоть в Зимбабве, хоть в Москве", - сказал Красюк.

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В статье: Александр Красюк
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Источник:
Tribuna

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