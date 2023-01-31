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Тайсон Фьюри: Я надеюсь на то, что бой с Нганну состоится
Цыганский король хочет уговорить Усика согласиться на распределение гонорара 70 на 30
Фото: The Guardian
Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
По словам Фьюри, он будет добиваться этого поединка, если не получится организовать его бой с украинцем Александром Усиком.
"Я надеюсь на то, что бой состоится, действительно надеюсь. Если Усик не объявится, как в этом месяце, я так и скажу: давайте двигаться дальше, сделаем бой с Фрэнсисом Нганну. Я хочу бой с Фрэнсисой в перчатках весом четыре унции. Это рискованно, потому что Фрэнсис в какой-то момент считался самым сильным панчером в единоборствах. С такими перчатками требуется всего один удар – и всё кончено", — приводит слова Фьюри Give me Sport.
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