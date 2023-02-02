Дэвид Аллен: Я думаю, что Фьюри победит Усика

Британский супертяж Дэвид Аллен (20-5-2, 17 KO) рассказал в интервью Boxing UK о бое между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

"Я думаю, что Фьюри победит. Я думаю, что он слишком большой. Я спарринговал с Усиком, и, каким бы блестящим он ни был, он небольшой. Он физически не самый сильный человек в мире, и я думаю, что Тайсон до него доберется. "

Ранее сторона Фьюри заявила, что хочет распределения гонорара 70 на 30 в пользу британца.