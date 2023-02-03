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Официально: Бой Усик – Фьюри состоится 29 апреля

Бокс
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Ждать не так много

Официально: Бой Усик – Фьюри состоится 29 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Френ Уоррен сообщил, что бой его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) состоится 29 апреля, однако место проведения пока не известно. Его слова цитирует talkSport:

"Бой на 100% пройдет в последнюю субботу апреля. Где это произойдет, я думаю, будет определено в течение следующих шести или семи дней максимум.

Если мы не сможем сделать то, о чем нас просят, с Тайсоном и Усиком в Саудовской Аравии, то сражение состоится в Великобритании. Но мы не так уж далеки от того, к чему нам нужно прийти, в переговорах с саудитами" – сказал Уоррен.

Напомним, что свой последний поединок Усик провел 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) и успешно защитил титулы чемпиона мира.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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