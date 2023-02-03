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Тони Беллью: Я думаю, Усик единственный, кто может победить Тайсона Фьюри

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Тони Беллью: Я думаю, Усик единственный, кто может победить Тайсона Фьюри

Фото: fightnews.info

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Экс-чемпион мира, британец Тони Беллью высказал мнение, что украинский боксёр Александр Усик может победить его соотечественника Тайсона Фьюри.

По словам Беллью, Усик является единственным бойцом, который в состоянии это сделать.

"Я всегда думал, что Фьюри слишком силён, но чем меньше времени остаётся до боя, тем больше я склоняюсь к Усику. Я думаю, Усик единственный, кто может его победить.

Единственная проблема в том, что при таком весе и габаритах Тайсон всегда будет на шаг позади Александра. Усик работает ногами как никто другой в мире. Они у него просто невероятные. Понимаю тех, кто считает Фьюри фаворитом, но если кто-то и победит его, то это будет Александр Усик. Этот парень достаточно быстр, чтобы не сбавлять обороты в течение всего вечера. Кроме того, он достаточно атлетичен и резок", — сказал Беллью на канале JOE в YouTube.

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