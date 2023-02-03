Эдди Хирн: Задержка боя Усик - Фьюри происходит из-за требований боксеров

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком (20-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) может состояться не в апреле.

"Задержка происходит из-за требований боксеров. Конечно же, нужно также дождаться завершения Рамадана. Из-за этого сорвалась дата в марте. Я не уверен, что бой состоится в апреле. Возможно, он пройдет позже, но я надеюсь, что этот поединок состоится".

"Здорово, когда в супертяжелом весе есть абсолютный чемпион мира. Только Саудовская Аравия может заплатить им такое количество денег. Я думаю, что этот бой будет следующим, но никогда нельзя сказать наверняка".

Напомним, ранее появилась информация, что бой Усик – Фьюри состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.