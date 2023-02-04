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Хирн не верит в победу Ломаченко над Хэйни

Бокс
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Ну и не верь

Хирн не верит в победу Ломаченко над Хэйни

Фото: Bad Left Hook

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что абсолютный чемпион мира в легком весе, его подопечный Девин Хэйни (29-0; 15 КО) легко победит украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует boxingscene.com:

"Хэйни легко победит Ломаченко. Он далеко не тот боец, каким когда-то был, думаю, Девин слишком большой и долгий для него" – сказал он.

Напомним, что ранее Наваррете ярко нокаутировал Уилсона.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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