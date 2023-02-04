Хирн не верит в победу Ломаченко над Хэйни

Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что абсолютный чемпион мира в легком весе, его подопечный Девин Хэйни (29-0; 15 КО) легко победит украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует boxingscene.com:

"Хэйни легко победит Ломаченко. Он далеко не тот боец, каким когда-то был, думаю, Девин слишком большой и долгий для него" – сказал он.