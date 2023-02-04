Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алварес назвал Усика лучшим бойцом Р4Р
Трудно не согласиться
Фото: The Japan Times
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (58-2-2; 39 КО) назвал украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) лучшими боксерами категории Р4Р. Его слова цитирует boxing-social.com:
"Есть много хороших боксеров. Мне кажется, что Тайсон Фьюри заслуживает быть лидером pound-for-pound. Думаю, Усик тоже" – сказал Сауль.
Напомним, что ранее Хирн
Популярное сейчас
- Эвертон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.02.2023
- Борячук может перейти в Зарю, - источник
- Мудрик сыграл со старта. Челси – Фулхэм 0:0. Обзор матча
- Владислав Сиренко отреагировал на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев