Алварес назвал Усика лучшим бойцом Р4Р

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (58-2-2; 39 КО) назвал украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) лучшими боксерами категории Р4Р. Его слова цитирует boxing-social.com:

"Есть много хороших боксеров. Мне кажется, что Тайсон Фьюри заслуживает быть лидером pound-for-pound. Думаю, Усик тоже" – сказал Сауль.