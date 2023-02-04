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Алварес назвал Усика лучшим бойцом Р4Р

Бокс
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Алварес назвал Усика лучшим бойцом Р4Р

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (58-2-2; 39 КО) назвал украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) лучшими боксерами категории Р4Р. Его слова цитирует boxing-social.com:

"Есть много хороших боксеров. Мне кажется, что Тайсон Фьюри заслуживает быть лидером pound-for-pound. Думаю, Усик тоже" – сказал Сауль.

Напомним, что ранее Хирн дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни.

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В статье: Александр Усик Сауль Альварес
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