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Названа дата следующего боя Энтони Джошуа
Уже известен и соперник
Фото: Джошуа
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о бое, который состоится 1 апреля на арене O2 в Лондоне (Великобритания).
В главном бою двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) встретится с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).
Энтони Джошуа в своём последнем бою англичанин проиграл раздельным судейским решением украинцу Александру Усику, а Джермейн Франклин единственное поражение американец потерпел от рук британца Диллиана Уайта.
A New Dawn ???? pic.twitter.com/WY9LgiYJ6D— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) February 6, 2023
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