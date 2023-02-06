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Названа дата следующего боя Энтони Джошуа

Бокс
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Уже известен и соперник

Названа дата следующего боя Энтони Джошуа

Фото: Джошуа

Новина українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о бое, который состоится 1 апреля на арене O2 в Лондоне (Великобритания).

В главном бою двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) встретится с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).

Энтони Джошуа в своём последнем бою англичанин проиграл раздельным судейским решением украинцу Александру Усику, а Джермейн Франклин единственное поражение американец потерпел от рук британца Диллиана Уайта.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Джермейн Франклин
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