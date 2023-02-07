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Александр Усик показал фото с тренировки

Бокс
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Следующим соперником украинца должен стать Цыганский король

Александр Усик показал фото с тренировки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) на своей странице в Instagram опубликовал новое фото, заметив Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO):

"Возвращение Будулая."

Александр Усик показал фото с тренировки - изображение 1

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В статье: Александр Усик
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