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Александр Усик показал фото с тренировки
Следующим соперником украинца должен стать Цыганский король
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) на своей странице в Instagram опубликовал новое фото, заметив Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO):
"Возвращение Будулая."
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