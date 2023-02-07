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Джошуа: Не могу дождаться возвращения на ринг арены в Лондоне
Британец готовится к бою
фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) прокомментировал официальный анонс поединка с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне (Великобритания).
"Не могу дождаться возвращения на ринг арены O2 в Лондоне. Чувствую себя готовым и физически, и ментально. Я хочу устроить шоу и произвести впечатление на своего тренера, имеющего высокие стандарты. У Франклина хороший стиль и отличный настрой, что он уже успел доказать", – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.
В своём последнем бою в августе Джошуа проиграл раздельным судейским решением обладателю титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцу Александру Усику.
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