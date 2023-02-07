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Джошуа: Не могу дождаться возвращения на ринг арены в Лондоне

Бокс
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Британец готовится к бою

Джошуа: Не могу дождаться возвращения на ринг арены в Лондоне

фото - boxingscene.com

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) прокомментировал официальный анонс поединка с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне (Великобритания).

"Не могу дождаться возвращения на ринг арены O2 в Лондоне. Чувствую себя готовым и физически, и ментально. Я хочу устроить шоу и произвести впечатление на своего тренера, имеющего высокие стандарты. У Франклина хороший стиль и отличный настрой, что он уже успел доказать", – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

В своём последнем бою в августе Джошуа проиграл раздельным судейским решением обладателю титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцу Александру Усику.

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Названа дата следующего боя Энтони Джошуа
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В статье: Энтони Джошуа
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