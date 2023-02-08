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Тони Беллью сделал прогноз на бой Джошуа - Франклин
Британец считает, что бой может не состояться
Фото: fightnews.info
Бывший чемпион мира британец Тони Беллью поставил под сомнение организацию поединка в супертяжёлом весе между соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).
Напомним, бой состоится 1 апреля в Лондоне.
"Франклин меньше Джошуа, да и к тому же он не самый бьющий боец. Стилистически это удобный поединок для Энтони. Сейчас ему нужно участвовать в боях, которые будут работать на него.
Франклин провёл близкий бой с Диллианом Уайтом. Я не считаю, что он победил, но это было близко. Учитывая его удар, этот поединок больше похож на оскорбление. Но нам нужно убедиться в состоянии Джошуа", – сказал Беллью в интервью DAZN.
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