Джеймс Тони: Ломаченко по-прежнему дерётся как любитель

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джеймс Тони назвал фаворита в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг).

Напомним, что поединок пройдет между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

"Это мисматч. Да, Хэйни прикончит этого парнишку. Он не просто досрочно установит его, а вырубит. Что бы там ни выдумал Ломаченко – у него ничего не получится. Ломаченко по-прежнему дерётся как любитель, понимаете, о чём я? А те, кто думает по-другому, ни черта не понимают в боксе", – сказал Тони в интервью YouTube-каналу FightHype.com.