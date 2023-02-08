Сборная США отказалась участвовать в ЧМ из-за допуска россиян и белорусов

Федерация бокса США не выступит в мужском и женском чемпионате мира, сообщается на официальном сайте организации.

Главной причиной отказа является решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

Напомним, мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая, а женский в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта.