Джошуа готов провести третий бой с Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в интервью YouTube-каналу iD Boxing заявил, что готов провести третий поединок против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

"Мое выступление в первом бою было вообще плохим. В реванше я выступил немного лучше, но этого оказалось недостаточно. Это показало мне другой уровень, которого нам нужно достичь. И это будет сложно. Я чувствую, что проиграл в поздних раундах. Я отдал последние два-три раунда. Это мое мнение. Но я уступил более сильному сопернику. Усик – очень талантливый боец, он очень хорош".

"Третий бой с Усиком? Спросите у него. Он знает, что я скажу. Но вам нужно увидеться с ним. Я не знаю, что планирует он. Думаю, он сейчас может поймать более крупную рыбу".

Напомним, что Джошуа дважды уступил украинскому боксеру – сначала единогласным решением судей, а затем раздельным.