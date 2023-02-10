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Джошуа готов провести третий бой с Усиком
Но удастся ли его организовать
Фото: Boxing News
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в интервью YouTube-каналу iD Boxing заявил, что готов провести третий поединок против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.
"Мое выступление в первом бою было вообще плохим. В реванше я выступил немного лучше, но этого оказалось недостаточно. Это показало мне другой уровень, которого нам нужно достичь. И это будет сложно. Я чувствую, что проиграл в поздних раундах. Я отдал последние два-три раунда. Это мое мнение. Но я уступил более сильному сопернику. Усик – очень талантливый боец, он очень хорош".
"Третий бой с Усиком? Спросите у него. Он знает, что я скажу. Но вам нужно увидеться с ним. Я не знаю, что планирует он. Думаю, он сейчас может поймать более крупную рыбу".
Напомним, что Джошуа дважды уступил украинскому боксеру – сначала единогласным решением судей, а затем раздельным.
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