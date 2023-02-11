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Джошуа: Третий бой с Усиком? Спросите у него
Можно сразу четвертый и пятый
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) прокомментировал потенциальную возможность третьего поединка против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует iD Boxing:
"Мое выступление в первом бою было плохим. В реванше я выступил лучше, но этого оказалось маловато. Это показало мне другой уровень, которого нам нужно добиться. И это будет тяжело.
Я чувствую, что проиграл в поздних раундах. Я отдал последние два-три раунда, но я уступил более сильному сопернику. Усик – очень талантливый боец.
Третий бой с Усиком? Спросите у него. Он знает, что я скажу. Но вам нужно увидеться с ним.
Я не знаю, что он планирует. Думаю, он сейчас может поймать рыбу больше" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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