Джошуа: Третий бой с Усиком? Спросите у него

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) прокомментировал потенциальную возможность третьего поединка против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует iD Boxing:

"Мое выступление в первом бою было плохим. В реванше я выступил лучше, но этого оказалось маловато. Это показало мне другой уровень, которого нам нужно добиться. И это будет тяжело.

Я чувствую, что проиграл в поздних раундах. Я отдал последние два-три раунда, но я уступил более сильному сопернику. Усик – очень талантливый боец.

Третий бой с Усиком? Спросите у него. Он знает, что я скажу. Но вам нужно увидеться с ним.

Я не знаю, что он планирует. Думаю, он сейчас может поймать рыбу больше" – сказал он.